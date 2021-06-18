Обманутых дольщиков не останется в Подмосковье к 2022 году
Понятие «обманутые дольщики» исчезнет в Московской области к 2022 году, пообещал глава региона Андрей Воробьёв. По его словам, все проблемы обманутых соинвесторов строительства жилья будут решены к этому сроку.
При этом, как уточнил губернатор, изначально в обманутых дольщиках числились 108 тысяч жителей Подмосковья. Воробьёв отметил рост численности населения Московской области. За 10 лет прибавился 1 миллион жителей. Причём эта цифра не учитывает прописанных в Москве, которые фактически проживают в области, отмечает «Радио 1».
Сейчас население Подмосковья насчитывает 8 миллионов человек и активно прибавляется, отметил Андрей Воробьёв. Так, ежегодно прибавляется 40-50 тысяч учеников школ. «Если вы приедете в любой новый микрорайон и спросите жителей, откуда они, то география будет «мой адрес Советский Союз», – заметил губернатор.
Дело в том, что не менее шести жителей новых микрорайонов из десяти приехали из других регионов РФ, а также из стран постсоветского пространства, в основном из Средней Азии.
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