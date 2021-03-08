Обитателей Московского зоопарка поздравили с 8 Марта
Вольеры Московского зоопарка украсили цветами, ягодами, овощами и фруктами, сообщает пресс-служба организации.
В сообщении говорится, что к празднику 8 Марта животные получили угощения. Так, для папуанских пингвинов сделали разноцветные фигурки изо льда, внутри которых находилась рыба, а для кафрских воронов приготовили подарок в виде коробки с насекомыми.
Кроме того, для обитателей зоопарка из фруктов или овощей вырезали цветы и сердечки.
Ранее Московский зоопарк объявил о переходе на весенний режим работы, сообщает RT. Время посещения продлили на час, при этом билеты можно приобрести только онлайн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru