Обитателей Московского зоопарка поздравили с 8 Марта

Вольеры Московского зоопарка украсили цветами, ягодами, овощами и фруктами, сообщает пресс-служба организации.

В сообщении говорится, что к празднику 8 Марта животные получили угощения. Так, для папуанских пингвинов сделали разноцветные фигурки изо льда, внутри которых находилась рыба, а для кафрских воронов приготовили подарок в виде коробки с насекомыми.

Кроме того, для обитателей зоопарка из фруктов или овощей вырезали цветы и сердечки.

Ранее Московский зоопарк объявил о переходе на весенний режим работы, сообщает RT. Время посещения продлили на час, при этом билеты можно приобрести только онлайн.

