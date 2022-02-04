«А как же плитка?»: Понасенков не согласился с местом Москвы в рейтинге мегаполисов

Москва имеет свои преимущества, однако для того, чтобы стать по-настоящему комфортным городом, ей всё ещё необходимо проделать большой путь, отметил публицист Евгений Понасенков.

В Москве есть свои положительные стороны, однако благоустройство города оставляет желать лучшего, выразил свою точку зрения историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее Москва заняла третье место после Сингапура и Торонто в рейтинге самых комфортных мегаполисов мира по версии ООН. Эксперты организации дали столице России первое место по показателям «развитие инфраструктуры» и «качество жизни».

«Прежде всего, американцы очень плохо знают русских, они не знают нашей ситуации и ко всему подходят очень формально. Они читают сообщения на портале московского мэра и верят этому. Они верующие, наивные люди, и американцы в этом смысле слабы, это первое. Второе, темпы развития у любой отстающей страны всегда выше, потому что она постепенно получает блага цивилизованных стран, и вот это относительное движение выглядит эффектно. Что касается сравнения Москвы с Нью-Йорком и Лондоном, с точки зрения качества жизни говорить не о чем, потому что уровень и инфраструктуры, и архитектуры там несравнимо выше московского. Но поскольку и тот, и другой город оккупированы врагами американцев и англичан, которые несут террористические идеи, вирусы и болезни, то с этой точки зрения в Москве чуть более безопасно, это тоже часть комфортной жизни», - отметил историк.

Понасенков напомнил, что жители Москвы сталкиваются и с явными инфраструктурными сложностями, которые невозможно игнорировать, включая постоянные ремонтные работы и агрессивных пользователей самокатов на дорогах.

«Люди должны спокойно дышать и ходить. Если он не ходит – он инвалид мертвый. Сегодня по Москве ходить невозможно! Плитка коробится, разломана, выступает на несколько сантиметров – только ломать ноги. Кроме того, в Москве пущены самокатчики, которые не имеют права передвигаться по тротуарам, но их пустили в пешеходные зоны, и теперь люди не могут передвигаться нормально из-за нескольких маргиналов. В Москве хозяйничают не москвичи, не знают культуру города, не хотят вникать в ситуацию. Это абсолютная катастрофа! Я коренной москвич, историк, коллекционер произведений искусства, и я могу сказать, что то, что происходит в Москве, недопустимо. Люди не могут пройти несколько метров спокойно! Либо они упадут и повредят ботинки на мостовой, либо на них наедет ублюдок, я по-другому их назвать не могу», - возмутился собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте прокомментировал рейтинг, заявив, что признание города мировым лидером в качестве жизни и развитии инфраструктуры является «справедливой оценкой огромных позитивных перемен, происходящих в Москве».

«Индекс ООН-Хабитат не дает Москве никаких формальных преимуществ, но помогает разрушать сложившиеся стереотипы и доказывает, что мы находимся на правильном пути», - подчеркнул градоначальник.

«Горжусь!», - написала в своем Telegram-канале телеведущая Ксения Собчак, комментируя место Москвы в рейтинге ООН.

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ФОТО: instagram.com/evgenii_ponasenkov
ТЕГИ:Евгений ПонасенковРейтингООНМосква
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