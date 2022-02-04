«А как же плитка?»: Понасенков не согласился с местом Москвы в рейтинге мегаполисов

В Москве есть свои положительные стороны, однако благоустройство города оставляет желать лучшего, выразил свою точку зрения историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее Москва заняла третье место после Сингапура и Торонто в рейтинге самых комфортных мегаполисов мира по версии ООН. Эксперты организации дали столице России первое место по показателям «развитие инфраструктуры» и «качество жизни».

«Прежде всего, американцы очень плохо знают русских, они не знают нашей ситуации и ко всему подходят очень формально. Они читают сообщения на портале московского мэра и верят этому. Они верующие, наивные люди, и американцы в этом смысле слабы, это первое. Второе, темпы развития у любой отстающей страны всегда выше, потому что она постепенно получает блага цивилизованных стран, и вот это относительное движение выглядит эффектно. Что касается сравнения Москвы с Нью-Йорком и Лондоном, с точки зрения качества жизни говорить не о чем, потому что уровень и инфраструктуры, и архитектуры там несравнимо выше московского. Но поскольку и тот, и другой город оккупированы врагами американцев и англичан, которые несут террористические идеи, вирусы и болезни, то с этой точки зрения в Москве чуть более безопасно, это тоже часть комфортной жизни», - отметил историк.

Понасенков напомнил, что жители Москвы сталкиваются и с явными инфраструктурными сложностями, которые невозможно игнорировать, включая постоянные ремонтные работы и агрессивных пользователей самокатов на дорогах.