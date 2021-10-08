Новым главой Калининграда стал единоросс Евгений Любивый

Представитель партии «Единая Россия» Евгений Любивый избран председателем городского совета и главой Калининграда, передает ТАСС.

Депутаты горсовета нового созыва избрали Любивого большинством голосов в ходе тайного голосования. Кандидатуру нового главы города поддержали 20 участников заседания, пятеро проголосовали против.

Ранее пост председателя совета и главы Калининграда занимал Андрей Кропоткин, в сентябре его избрали депутатом Калининградской облдумы.

Евгений Любивый с 2017 года возглавлял городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, с 2018 года числился главным внештатным специалистом-хирургом областного Минздрава. Кроме того, Любивый координировал проект «Здоровое будущее».

