Новым главой Калининграда стал единоросс Евгений Любивый
Представитель партии «Единая Россия» Евгений Любивый избран председателем городского совета и главой Калининграда, передает ТАСС.
Депутаты горсовета нового созыва избрали Любивого большинством голосов в ходе тайного голосования. Кандидатуру нового главы города поддержали 20 участников заседания, пятеро проголосовали против.
Ранее пост председателя совета и главы Калининграда занимал Андрей Кропоткин, в сентябре его избрали депутатом Калининградской облдумы.
Евгений Любивый с 2017 года возглавлял городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, с 2018 года числился главным внештатным специалистом-хирургом областного Минздрава. Кроме того, Любивый координировал проект «Здоровое будущее».
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