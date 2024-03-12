Новый спорткомплекс с бассейном построят в Алексеевском районе Москвы в 2025 году
В 2025 году в Алексеевской районе столицы возведут физкультурно-оздоровительный комплекс «Стальной», сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Объект реализуется в рамках программы «Спорт Москвы» и расположен поблизости от метро Алексеевская и ВДНХ, его строительная готовность составляет 10%», - добавил он.
На данный момент специалисты реализуют монолитные конструкции и ленточный фундамент для ограждения территории. Также продолжается каменная кладка стен и устройство наружных инженерных сетей.
Новый комплекс сможет принять более 1,7 тысячи человек в сутки. Посетителям будет доступен зал общей физической нагрузки, сауна с комнатой отдыха и душевыми кабинами, а также бассейн, рассчитанный на 10 дорожек. Это первый подобный объект в Алексеевском районе города.
Как ранее заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, на северо-востоке столицы активно развивается социальная инфраструктура. В округе уже появилось пожарное депо, а в будущем планируется построить два детских сада, рассчитанных на 425 воспитанников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: 42% россиян моложе 25 лет предпочитают покупать брендовые вещи
- Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода
- Российские пограничники покинут аэропорт Звартноц до 1 августа
- В Минобороны заявили об освобождении населенного пункта Невельское в ДНР
- Союз дачников: В марте можно начать сеять в ящиках томаты, перцы и баклажаны
- Туктамышева рассказала, что заставит ее возобновить карьеру
- Психотерапевт заявила, что изоляция и стресс могут привести к деменции
- Россия ввела санкции в отношении 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии
- Премьер Грузии ответил на требования Киева разорвать авиасообщение с Россией
- В Пекине состоялась премьера российского фильма «Вызов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru