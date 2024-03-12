Новый спорткомплекс с бассейном построят в Алексеевском районе Москвы в 2025 году

В 2025 году в Алексеевской районе столицы возведут физкультурно-оздоровительный комплекс «Стальной», сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Объект реализуется в рамках программы «Спорт Москвы» и расположен поблизости от метро Алексеевская и ВДНХ, его строительная готовность составляет 10%», - добавил он.

На данный момент специалисты реализуют монолитные конструкции и ленточный фундамент для ограждения территории. Также продолжается каменная кладка стен и устройство наружных инженерных сетей.

Новый комплекс сможет принять более 1,7 тысячи человек в сутки. Посетителям будет доступен зал общей физической нагрузки, сауна с комнатой отдыха и душевыми кабинами, а также бассейн, рассчитанный на 10 дорожек. Это первый подобный объект в Алексеевском районе города.

Как ранее заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, на северо-востоке столицы активно развивается социальная инфраструктура. В округе уже появилось пожарное депо, а в будущем планируется построить два детских сада, рассчитанных на 425 воспитанников.

