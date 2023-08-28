Новый спортивный комплекс появится в столичном районе Теплый стан

Новый спортивный комплекс появится в московском районе Теплый стан. Власти Москвы выставили на городские торги земельный участок для строительства объекта спортивного назначения. Как сообщил глава Департамента по конкурентной политике столицы Иван Щербаков, на открытый аукцион город выставил право на строительство спортивного центра и оказание фитнес-услуг.

«На земельном участке площадью 11,7 тысячи квадратных метров победитель торгов сможет разместить некапитальный объект площадью до семи тысяч квадратных метров, предназначенный для занятий физкультурой и спортом. С победителем подпишут договор на три года», – рассказал Щербаков.

Как указано в заявочных документах, участок находится рядом с многоквартирным домом по адресу: Ленинский проспект, дом 139. Спортивный центр должен быть построен не только в соответствии с действующими нормами градостроительного регулирования, но и в цветовой гамме существующей застройки этого района на юго-западе Москвы. Инвестор также будет должен в течение всего срока действия договора поддерживать исправное техническое состояние всех коммуникаций объекта и его элементов, а также проводить необходимый ремонт и уборку территории.

Как уточняется на Инвестиционном портале Москвы, приём заявок на участие в аукционе завершится 15 сентября, а сами торги состоятся 19 сентября. Для участия в торгах необходимы регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

