Новый «Сапсан» запустят между Москвой и Петербургом в 2022 году
Первый из 13 скоростных поездов «Сапсан» нового поколения прибыл в Морской порт Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».
В сообщении говорится, что новейший немецкий состав из десяти вагонов начнёт курсировать между Москвой и Северной столицей уже в 2022 году, однако до этого поезд от компании Siemens пройдет дооборудование и серию испытаний.
Остальные 12 новых «Сапсанов» выйдут на линию в 2022-2023 годах.
Ранее в ОАО «РЖД рассказали о разработке новых сервисов для пассажиров поездов дальнего следования, которые позволят сделать поездки более комфортными.
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