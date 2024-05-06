Новый пешеходный переход откроют в Москве на улице Медиков

На юге Москвы в районе Царицыно в этом году откроется еще один пешеходный переход, об этом сообщил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Новый подземный пешеходный переход длиной 100 метров под Каспийской улицей и путями второго МЦД свяжет жилой дом с рекреационной зоной.

«Завершение работ по контракту запланировано на июнь 2024 года. Строительная готовность перехода составляет 9%», – рассказал Загрутдинов.

Отмечается, что переход создаст безопасный и комфортный проход для пешеходов под проезжей частью в районе перекрестка улицы Медиков с Каспийской улицей. Также теперь можно будет безопасно пройти через железнодорожные пути Курского направления РЖД к территории парка «Борисовские пруды». В данный момент на объекте благоустраивают прилегающую территорию.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:Дорожное СтроительствоМосква

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