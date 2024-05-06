Новый пешеходный переход откроют в Москве на улице Медиков
На юге Москвы в районе Царицыно в этом году откроется еще один пешеходный переход, об этом сообщил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Новый подземный пешеходный переход длиной 100 метров под Каспийской улицей и путями второго МЦД свяжет жилой дом с рекреационной зоной.
«Завершение работ по контракту запланировано на июнь 2024 года. Строительная готовность перехода составляет 9%», – рассказал Загрутдинов.
Отмечается, что переход создаст безопасный и комфортный проход для пешеходов под проезжей частью в районе перекрестка улицы Медиков с Каспийской улицей. Также теперь можно будет безопасно пройти через железнодорожные пути Курского направления РЖД к территории парка «Борисовские пруды». В данный момент на объекте благоустраивают прилегающую территорию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Миронов призвал Семигина отозвать иск после взлома сайта движения «Патриоты России»
- Гладков: ВСУ за сутки более 70 раз обстреляли Белгородскую область
- Госдума приняла законопроект о создании реестра должников по алиментам
- ВС РФ освободили населенный пункт Котляровка Харьковской области
- Банк России увеличит продажи валюты на внутреннем рынке в 10 раз
- МЧС РФ: 30 дачных домов и хозяйственных построек горят в Иркутской области
- Maersk предупредила о серьезных сбоях в морских контейнерных перевозках
- Минобороны: Над Белгородской областью сбили украинский дрон
- Киркоров заявил, что снимется в полнометражном фильме
- Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru