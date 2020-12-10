Новый хлебокомбинат в Подольске организовал около 300 рабочих мест

Порядка 300 рабочих мест для жителей Московской области создали на новом комбинате хлебобулочных и кондитерских изделий в Подольске. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу предприятия, сообщает пресс-служба правительства региона.

Комбинат начал работу в сентябре в составе индустриального парка «Коледино». Правительство Подмосковья курировало проект на всех этапах строительства.

По словам губернатора, в 2021-2022 годах Московская область станет лидером по производству хлебной продукции. Андрей Воробьёв отметил, что у комбината большой рынок сбыта, его продукцией заинтересовались различные торговые сети.

Подольский комбинат оборудован по последнему слову техники, здесь работают высококвалифицированные специалисты, а процесс производства максимально автоматизирован. На предприятии уже действует пять линий по производству хлебобулочных изделий и вафель, всего запланировано создание 18 линий, отмечает «Радио 1».

Комбинат станет крупнейшим предприятием по производству хлебобулочных и кондитерских изделий в стране. Здесь под маркой «Коломенское» будут производить хлеб, слоёные изделия, торты, булочки, батоны, зефир, конфеты, а также шоколадные, ягодные и фруктовые массы.

По словам главы холдинга «Коломенский» Дмитрия Козлова, создание комбината было бы невозможно без поддержки Московской области. Холдинг привлекла идея технопарка, успешно реализованная региональными властями, а также поддержка в период пандемии.

Планируется, что к 2022 году на предприятии будет создано около 1,3 тыс. рабочих мест.

Инженер-наладчик подольского комбината Пётр Панков поделился с «Радио 1», что видит огромные перспективы нового завода. По словам сотрудника, руководство комбината создало комфортные условия для персонала: работникам доступен корпоративный транспорт, спецодежда и организованное питание.

