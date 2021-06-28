Новый год отметили в России в разгар лета

Коренные жители Хабаровского края отпраздновали встречу эвенкийского Нового года. Национальный праздник «Дюгани» (эвенк. лето) состоялся в Тугуро-Чумиканском районе. В ежегодном развлекательном мероприятии приняли участие жители двух сёл.

Праздник был организован с целью сохранения национальных традиций и культуры коренных народов. Торжества стартовали с обряда эвенков под названием «Очищение». Затем состоялся концерт с участием исполнителей этнических танцев коренного народа, песен. Артисты также декламировали стихотворения на родном языке.

Все желающие могли посетить тематическую выставку «Мастерицы северного узора», сделать селфи в фотозоне, организованной в виде эвенкийского дома с хозяйственной утварью.

Взрослы и дети также приняли участие в увлекательных национальных играх и конкурсах. Участники перетягивали палки, метали топоры, мауты (арканы), соревновались в прыжках через нарты.

Всех гостей праздника потчевали национальными блюдами - эвенкийскими лепёшками, национальной разновидностью оладий, блюдами из рыбы и мяса.

