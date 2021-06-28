Новый год отметили в России в разгар лета
Коренные жители Хабаровского края отпраздновали встречу эвенкийского Нового года. Национальный праздник «Дюгани» (эвенк. лето) состоялся в Тугуро-Чумиканском районе. В ежегодном развлекательном мероприятии приняли участие жители двух сёл.
Праздник был организован с целью сохранения национальных традиций и культуры коренных народов. Торжества стартовали с обряда эвенков под названием «Очищение». Затем состоялся концерт с участием исполнителей этнических танцев коренного народа, песен. Артисты также декламировали стихотворения на родном языке.
Все желающие могли посетить тематическую выставку «Мастерицы северного узора», сделать селфи в фотозоне, организованной в виде эвенкийского дома с хозяйственной утварью.
Взрослы и дети также приняли участие в увлекательных национальных играх и конкурсах. Участники перетягивали палки, метали топоры, мауты (арканы), соревновались в прыжках через нарты.
Всех гостей праздника потчевали национальными блюдами - эвенкийскими лепёшками, национальной разновидностью оладий, блюдами из рыбы и мяса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+21 650 / сут.
Умерли
134 тыс.+611 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+12 626 / сут.
- Патриаршие пруды закрыли для автомобилистов без прописки
- «Вектор» зарегистрирует еще одну вакцину от коронавируса
- Новый год отметили в России в разгар лета
- Минск временно завязал с «Восточным партнерством» ЕС
- СМИ: Чехия потребовала от России €25,5 млн за взрывы во Врбетице
- Минздрав назвал число привитых россиян
- До 150 деревьев повалено на дорогах Подмосковья при «суперливне»
- Мощный взрыв прогремел у метро в Лондоне. Видео
- Володин ревакцинировался от COVID-19
- Россиийских имамов обязали привиться от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru