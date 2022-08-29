Новый детский сад ввели в эксплуатацию в Ново-Переделкине
Детский сад на 125 мест для детей от 3 до 7 лет введён в эксплуатацию на западе Москвы, в 14-м микрорайоне Ново-Переделкино. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
На первом этаже здания располагаются вестибюль, пост охраны, медицинский блок и ячейки на две детские группы, на втором этаже размещены три ячейки, физкультурный зал и кабинет для занятий музыкой.
Отмечается, что в каждой групповой ячейке есть своя раздевалка, буфет, санузел, спальня и игровая. В детском саду предусмотрены кабинеты логопеда и психолога.
По словам Загрутдинова, с начала года Департамент строительства Москвы ввёл в эксплуатацию шесть объектов образования: два учебных корпуса и четыре детских сада. В частности, сообщалось о готовности трёх детских садов в ЮВАО.
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