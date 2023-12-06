Новый детский плейхаб появится в районе Нагатино-Садовники

Детский плейхаб, сухой фонтан и спортплощадка появятся на территории ЖК Rotterdam (район Нагатино-Садовники, ЮАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, проект будет реализован в рамках работ по благоустройству территории, площадь которой — около 20 тысяч «квадратов». Площадь плейхаба составит 13,3 тысячи квадратных метров. Кроме того, проектом предусмотрены монтаж оборудования для игр с песком и водой и организация веломаршрутов, заявил вице-мэр.

Во дворах жилого комплекса появятся тихие игровые зоны для дошкольников, места для отдыха и работы и площадка для йоги.

Девелопером ЖК Rotterdam выступает ГК ФСК. Площадку оборудуют для резидентов жилого комплекса. Он строится в рамках реорганизации экс-промзоны «Варшавское шоссе». В шаговой доступности находятся станция «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро и МЦК «Верхние Котлы».

Также рядом с жилищным комплексом создадут парк, а Нагатинская набережная после благоустройства станет продолжением Новоданиловской набережной.

