Новый детский плейхаб появится в районе Нагатино-Садовники
Детский плейхаб, сухой фонтан и спортплощадка появятся на территории ЖК Rotterdam (район Нагатино-Садовники, ЮАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, проект будет реализован в рамках работ по благоустройству территории, площадь которой — около 20 тысяч «квадратов». Площадь плейхаба составит 13,3 тысячи квадратных метров. Кроме того, проектом предусмотрены монтаж оборудования для игр с песком и водой и организация веломаршрутов, заявил вице-мэр.
Во дворах жилого комплекса появятся тихие игровые зоны для дошкольников, места для отдыха и работы и площадка для йоги.
Девелопером ЖК Rotterdam выступает ГК ФСК. Площадку оборудуют для резидентов жилого комплекса. Он строится в рамках реорганизации экс-промзоны «Варшавское шоссе». В шаговой доступности находятся станция «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро и МЦК «Верхние Котлы».
Также рядом с жилищным комплексом создадут парк, а Нагатинская набережная после благоустройства станет продолжением Новоданиловской набережной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru