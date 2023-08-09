Новая детско-взрослая поликлиника откроется в районе Бабушкинский
Новая детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену откроется в районе Бабушкинский, ввести ее в эксплуатацию планируется в III квартале текущего года. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что поликлиника будет располагаться на улице Ленская, владение 21. На сегодняшний день на объекте ведется монтаж современного медицинского оборудования и мебели.
Так, в медучреждении предусмотрены зоны комфортного ожидания и понятная система навигации. Здание будет разделено на детский и взрослый блоки, потоки пациентов пересекаться не будут. При этом самые часто посещаемые кабинеты будут находиться на нижних этажах. Рассадка врачей по кабинетам будет организована так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей.
Для детей на всех этажах, где будут проводить приемы врачи, оборудуют зоны комфортного ожидания с игровыми. В поликлинике будут предусмотрены, в частности, педиатрическое отделение, отделения для детей грудного возраста и отделения функциональной и лучевой диагностики.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в поликлиниках большинство москвичей почувствуют себя в новых условиях: будут получать помощь в учреждениях с новым оборудованием и новыми медицинскими услугами.
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