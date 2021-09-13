Ни одной маршрутки: глава Забайкалья не дождался транспорта после жалобы школьницы
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов после жалобы школьницы проверил работу общественного транспорта на маршруте №35, однако не дождался ни одной маршрутки. Об этом губернатор сообщил в Instagram.
Ученица одной из читинских школ Эвелина во время прямого эфира с Осиповым пожаловалась, что каждое утро ей приходится по полчаса ждать общественный транспорт, чтобы уехать на учебу. По обращению школьницы губернатор и глава администрации Читы Александр Сапожников приехали на конечную остановку маршрута №35.
«Простояли здесь и видим, что маршрутки не ходят», — подчеркнул Осипов, отметив, что прибыл на остановку сразу после прямого эфира в 21:00 и находился там до 22:00.
Глава края обратился к Сапожникову, чтобы власти Читы «применяли имеющиеся полномочия и наказывали тех бессовестных людей, которые попали на эти маршруты и ничего не делают, чтобы обслуживать нормальным образом горожан», пишет Газета.ру.
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