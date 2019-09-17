Нерасторопность, черствость и формализм. Новая порция критики президента в связи с наводнением

Работа по ликвидации последствий летнего наводнения идет нерасторопно и не адекватно проблемам, с которыми столкнулись жители, - заявил Владимир Путин на совещании в режиме телемоста. Губернаторам регионов он велел лично посетить пострадавшие от паводков районы. Путин пояснил, что речь идет о темпах обследования жилья, а также о составлении списков пострадавших. Пик паводков позади, но жители пострадавших населенных пунктов нередко сталкиваются с худшими чертами российской бюрократии - черствостью и формализмом, - заявил глава государства.

«Первое и главное, что хотел бы вновь подчеркнуть: нельзя оставлять людей один на один с их проблемами. Каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку, должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону выплатах, должен иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать, куда обратиться. Пока это, к сожалению, далеко не всегда происходит».



Отдельно президент Путин остановился на вопросах, связанных с обеспечением жильем всех, кто в результате удара стихии оказался без крыши над головой.

«По жилью: это самый острый, болезненный вопрос для всех, кто был вынужден оставить свои дома. Тем более, что осенне-зимний период уже фактически наступил. Наша задача - оказать помощь быстро и эффективно, с учетом наступающих холодов как можно оперативнее решить проблемы с жильем. Не нужно ждать обращений, просьб с их стороны – органы власти сами обязаны дойти до каждого. Выяснить, в чем нуждаются люди, помочь заполнить соответствующие документы, если требуется, сделать это за них, за людей, поддержать их. Самим отнести куда нужно, переслать куда нужно. И проконтролировать результаты этой работы, что самое главное».

До сих пор нет окончательных данных по ущербу от паводков, числу пострадавших домохозяйств, предприятий и объектов инфраструктуры. «Вы что тянете время?» - обратился Путин к участвующим в совещании региональным чиновникам, напомнив «о прямой ответственности глав регионов и муниципалитетов за эту работу».

Наводнение, от которого пострадали многие районы Иркутской области, Красноярского края и некоторых других регионов, произошло в конце июня. Сейчас – конец сентября. По замечанию главы государства, осенне-зимний период уже наступил. Судя по всему, в календарь заглянул только он.

