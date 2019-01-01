Не Чернобыль, а Усолье

Хлесткое сравнение содержалось в заявлении главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая предупредила, что состояние предприятия по производству хлора и других химикатов «Усольехимпром» грозит экологической катастрофой. По ее словам, недавно она сама посещала признанное банкротом предприятие и убедилась, что собственник просто бросил его, выкачав ресурсы, не позаботившись о безопасности. На предприятии осталось зараженное ртутью производство, емкости с химически опасными веществами, в скважины, из которых выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы, - рассказала «Известиям» Радионова. Ситуация на объекте требует немедленного вмешательства, «иначе мы получим экологический Чернобыль», - сказала собеседница издания.

В том, что «Усольехимпром» оказывает негативное воздействие на окружающую среду, нет никаких сомнений, – согласилась пресс-служба правительства Иркутской области. – «Однако отсутствие полномочий и законодательного права у субъекта федерации не позволяют организовать планомерную работу по ликвидации загрязнения промышленной площадки», – говорится в ее заявлении. Из пояснений следует, что территория, на которой расположено предприятие, находится в федеральной собственности, а объекты на ней – в частной. При этом министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков фактически подтвердил слова об экологической катастрофе на территории предприятия: почво-грунты, грунтовые и подземные воды, пропитаны высокотоксичными хлорорганическими соединениями и тяжелыми металлами. «Но даже это не дает права серьезным ученым на некорректные сравнения "Усольехимпрома" с Чернобылем», – возмутился министр, слова которого приводит «Российская газета».

Ситуация сложная, известна давно, - сказали в Минприроды. Там отметили, что министр Дмитрий Кобылкин поручил включить этот «объект накопленного вреда окружающей среде» в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Между тем, такие объекты, представляющие собой экологическую бомбу замедленного действия, есть почти в каждом российском регионе. Как напоминает РИА Новости, это и полигон химических отходов «Красный бор» под Санкт-Петербургом, и свалка промышленных отходов под Дзержинском в Нижегородской области, и Мончегорск с Кольской горно-металлургической компанией, выбросы которой содержат тяжелые металлы, и Норильск с огромными выбросами серы и отвалами, содержащими множество тяжелых металлов, и Кузбасс, где из угольных карьеров летит пыль, содержащая торий и уран.

«Чистая страна», одним словом. И в подавляющем большинстве случаев никому до этих объектов дела нет. А когда кто-то начинает бить тревогу, главным становится вопрос, корректно или нет сравнение с Чернобылем.



