Названы сроки окончания аномального тепла в Москве
Температура воздуха в столичном регионе сегодня практически в два раза превышает среднюю норму середины октября. В городе столбики термометров могут показать +17 °C, осадки возможны только ближе к ночи, сообщает столичное Метеобюро.
Сейчас в Москве +16 градусов. По области в разных районах в течение дня 14-18 тепла. Среднемесячная дневная температура октября оставляет +8°C.
По данным центра погоды «Фобос», тепло удерживает гигантский антициклон, который блокирует атлантические циклоны. Южные потоки приносят воздух из Средиземноморья. Он сохранит своё влияние до четверга включительно. Днём буде +14...+17° с небольшими дождями.
В пятницу осадки усилятся, а температура станет быстро понижаться. В предстоящие выходные дни всего лишь +4...+6°. В воскресенье, 18 октября возможен первый снег.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 868 / сут.
Умерли
22 966+244 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 550 / сут.
- В Госдуме заявили, что ликвидированные в Чечне боевики могли прибыть из Азербайджана
- Подросток может стать святым-покровителем интернета
- Попался на «отмазке»: ФСБ задержала главу ГИБДД уральского города
- Минздрав: после прививки российской вакциной нельзя заразиться коронавирусом
- Названы сроки окончания аномального тепла в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru