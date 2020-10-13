Названы сроки окончания аномального тепла в Москве

Температура воздуха в столичном регионе сегодня практически в два раза превышает среднюю норму середины октября. В городе столбики термометров могут показать +17 °C, осадки возможны только ближе к ночи, сообщает столичное Метеобюро.

Сейчас в Москве +16 градусов. По области в разных районах в течение дня 14-18 тепла. Среднемесячная дневная температура октября оставляет +8°C.

По данным центра погоды «Фобос», тепло удерживает гигантский антициклон, который блокирует атлантические циклоны. Южные потоки приносят воздух из Средиземноморья. Он сохранит своё влияние до четверга включительно. Днём буде +14...+17° с небольшими дождями.

В пятницу осадки усилятся, а температура станет быстро понижаться. В предстоящие выходные дни всего лишь +4...+6°. В воскресенье, 18 октября возможен первый снег.

