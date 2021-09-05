Названы сроки наступления бабьего лета в Москве
Бабье лето придет в Москву в середине предстоящей недели, прогнозируют синоптики. Уже в среду, 8 сентября температура воздуха поднимается до +15 °C, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По предварительным прикидкам, на следующий день, 9 сентября в Москве и области будет уже от 14 до 19 градусов тепла. По словам специалиста, повышение температуры будет комфортным. К следующим выходным воздух вообще может прогреться до +20 °C, однако затем температура вновь опустится на 3-5 °C.
Как отметил Вильфанд, самое настоящее бабье лето сейчас установилось на Урале - в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Там воздух прогревается до + 26-27 градусов. На юге Западной Сибири вообще стоит настоящая жара - до +30 °C, на Алтае - до + 32 °C.
Даже в Магаданской области теплее, чес в Москве - плюс 20-21 градус.
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