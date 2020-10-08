Названы лауреаты литературных премий Подмосковья

Литераторы из Королёва, Мытищ, Пушкина и Ступина стали лауреатами подмосковных литературных премий.

В номинации «Художественные произведения» награду получила Юлия Лавряшина из подмосковного Королева за книги «Пока, лосось!», «Призрак с горки».

В номинации «Краеведческо-публицистические произведения» премию получил Сергей Ветлин из Мытищ за книгу «Мытищи-дачные. Леонидовка, о которой мы не знали», передает «Радио1».

Лауреатом премии в номинации «Зрелое перо» поэт Игорь Витюк из Пушкина за книгу «Под прицелом времени». Елизавета Громкова из Ступина получила награду в номинации «Поэтический дебют».