Названы города Подмосковья, где наибольшим спросом пользуются услуги волонтёров

Услуги волонтеров в Московской области в основном востребованы в Балашихе, Одинцове, Подольске и в Щёлкове.

Для помощи пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями в Московской области создан единый волонтёрский штаб. Их цель – не только развоз продуктов и лекарств, но и оплата услуг ЖКХ, оказание моральной поддержки гражданам онлайн.

На сайте штаб.волонтермо.рф есть кнопка «Хочу помочь», нажав на которую любой желающий может подать заявку на вступление в сообщество волонтеров. Кстати, в штабе начался рост количества заявок, сообщает «Радио1», сейчас к волонтёрам присоединилось много школьников.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил разработать дополнительные льготы для волонтеров, которых в Подмосковье насчитается около двух миллионов человек. Перед этим власти региона наградили более 350 волонтеров, которые оказывали помощь нуждающимся в период пандемии коронавируса.

