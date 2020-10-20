Названы города Подмосковья, где наибольшим спросом пользуются услуги волонтёров
Услуги волонтеров в Московской области в основном востребованы в Балашихе, Одинцове, Подольске и в Щёлкове.
Для помощи пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями в Московской области создан единый волонтёрский штаб. Их цель – не только развоз продуктов и лекарств, но и оплата услуг ЖКХ, оказание моральной поддержки гражданам онлайн.
На сайте штаб.волонтермо.рф есть кнопка «Хочу помочь», нажав на которую любой желающий может подать заявку на вступление в сообщество волонтеров. Кстати, в штабе начался рост количества заявок, сообщает «Радио1», сейчас к волонтёрам присоединилось много школьников.
Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил разработать дополнительные льготы для волонтеров, которых в Подмосковье насчитается около двух миллионов человек. Перед этим власти региона наградили более 350 волонтеров, которые оказывали помощь нуждающимся в период пандемии коронавируса.
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