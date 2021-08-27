Названо главное достижение проекта ««Музейные маршруты России»

Сегодня на продолжающемся в Псковской области мероприятии "Музейные маршруты России" в музее-заповеднике "Изборск" на территории ансамбля Изборской крепости XIV-XVII в., состоялся экспертный круглый стол для руководителей музеев северо-западного региона России. Ведущим круглого стола был председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, ответственный секретарь рабочей группы по развитию межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России» Сергей Корнеев.

Он с гордостью отметил, что в российских музеях появляется культурная мобильность.

«Когда, приезжая в один музей, человек получает информацию о другом музее, посещая одну экспозицию, получает желание посетить другую экспозицию, в другом музее, в другом регионе. И это работает, это, может быть, сегодня один из основных живых результатов маршрутов «Серебряного ожерелья России». Вообще, посещение музеев становится просто частью культуры путешествия, - рассказал он.

Корнеев добавил, что музеи через соцсети успешно заинтересовывают молодежь.

«Появляется термин - музейное гостеприимство. Это входные группы, работа с посетителями на территории музеев, наличие обратной связи. То есть меняются музеи, меняется культура и посетителей. Это такой встречный процесс, который происходит прямо в рамках музейных маршрутов. Растет интерес к музеям, растет понимание самих музеев, как привлечь молодую аудиторию, как вернуть посетителей», - отметил глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Напомним, в рамках проекта «Музейные маршруты России» проводится цикл выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий. Основная цель проекта – добиться радикального роста посещаемости музеев, в том числе и в «низкий» сезон, что, в свою очередь, повлечет устойчивый рост и доходов и, как следствие, формирование ресурсной базы для развития музейных учреждений.

