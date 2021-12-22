Названа цена самой дешёвой квартиры в Москве без туалета

Самую дешевую квартиру на вторичном рынке российской столицы можно приобрести за 2,5 миллиона рублей. Площадь жилища составляет всего 10 квадратных метров, причём в нём отсутствует туалет. Продавец обещает оборудовать его при выходе на финальную сделку, сообщает сервис «Авито Недвижимость».

Квартира расположена на первом этаже 12-этажного дома 1983 года постройки. Он находится в 15 минутах пешей доступности от станции метро «Нижегородская» на юго-востоке Москвы.

На втором месте по дешевизне оказалась студия площадью 13,2 квадратных метра. Она также находится на юго-востоке мегаполиса, в районе станции метро «Стахановская». Продавец просит за квартиру 2,8 миллиона рублей.

Наконец, на третьем месте рейтинга бюджетных вариантов оказалась квартира площадью 15 квадратных метров за 2,85 миллиона рублей. Она находится в Новой Москве в десяти минутах езды от станции метро «Филатов Луг».

