Назван самый многодетный город Московской области
Красногорск – город Московской области с самым большим детским населением, заявила глава городского округа Эльмира Хаймурзина в эфире «Радио 1» .
«Мы – самый многодетный город. Я насчитала вместе с нашим управлением образования в Красногорске почти 70 тысяч детей до возраста старшей школы, до одиннадцатого класса. Это очень много. В этом году на днях в нашем Красногорском роддоме родился 2020-й малыш, а за весь прошлый год не родилось и 2 тыс. У нас начали рожать девушки из Москвы. У нас в Красногорске проживает очень много семей молодых москвичей, и к нам приезжает очень много людей из других регионов», – отметила Эльмира Хаймурзина.
По ее словам, молодежь ищет в Красногорске более высокого качества жизни и городские власти стремятся соответствовать этим ожиданиям.
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