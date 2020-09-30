Назван самый многодетный город Московской области

Красногорск – город Московской области с самым большим детским населением, заявила глава городского округа Эльмира Хаймурзина в эфире «Радио 1» .

«Мы – самый многодетный город. Я насчитала вместе с нашим управлением образования в Красногорске почти 70 тысяч детей до возраста старшей школы, до одиннадцатого класса. Это очень много. В этом году на днях в нашем Красногорском роддоме родился 2020-й малыш, а за весь прошлый год не родилось и 2 тыс. У нас начали рожать девушки из Москвы. У нас в Красногорске проживает очень много семей молодых москвичей, и к нам приезжает очень много людей из других регионов», – отметила Эльмира Хаймурзина.

По ее словам, молодежь ищет в Красногорске более высокого качества жизни и городские власти стремятся соответствовать этим ожиданиям.



