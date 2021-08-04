Назван округ Подмосковья, в котором начнется реновация
Первые жилые дома в рамках программы реновации появятся в городском округе Балашиха, сообщил руководитель центра «ЖКХ контроль» Московской области Валерий Мамчур.
«Вот-вот должны пройти первые торги. По предварительным данным, реновация начнётся в Балашихе», – рассказал Мамчур в беседе с «Радио 1».
По словам руководителя «ЖКХ контроля», программа реновации в Подмосковье — «продолжение» московской программы. В области снесут технически устаревшие дома и здания в аварийном состоянии. Около 1,5 млн человек переселят из непригодных для жилья построек в новые квартиры.
Мамчур уточнил, что сносу подлежат примерно 22 тысячи малоэтажек Подмосковья.
Ранее стало известно, что реновация в регионе начнётся с пяти проектов в Балашихе, Королёве, Пушкине и Раменском.
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