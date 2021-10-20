Назначен начальник Главного следственного управления в Москве

Полковник юстиции Виктор Городков назначен на должность начальника Главного следственного управления МВД по Москве, замруководителя столичного главка. Указ подписан президентом РФ, сообщили в министерстве внутренних дел

Сегодня состоялось представление Городкова личному составу. Новый руководитель управления родился в 1976 году в подмосковном Ногинске, окончил Московский юридический институт МВД. Прошёл путь от следователя до начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГУВД Московской области.

Отмечается, что за годы службы Городков накопил значительный практический опыт. Ранее должность руководителя следственного управления столичного главка МВД с 2014 года занимала Наталья Агафьева. В мае нынешнего года она подала рапорт на увольнение по выслуге лет.

