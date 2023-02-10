Научно-производственное здание хотят построить в Зеленограде. Площадь объекта составит больше 14 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

В ведомстве отметили, что участок будет продан на торгах. Проект изменения правил застройки для этого участка утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Можно будет построить здание, подходящее для научных исследований и испытаний, научно-производственной деятельности и делового управления», - отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Реализация проекта позволит создать дополнительные рабочие места в Зеленограде, а также запустить наукоемкое производство.

