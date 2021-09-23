Наталья Сергунина рассказала о комплексном развитии столичных парков

Власти Москвы рассказали о парковых новинках прошедшего летнего сезона.

Ежегодно парки столицы благоустраивают территорию, высаживают цветы и деревья, организуют интересные мероприятия, открывают новые объекты, стараясь порадовать горожан и туристов.

«Они воссоздают исторические и обустраивают новые цветники, высаживают деревья и кустарники, готовят культурную программу, оборудуют современные детские и спортивные площадки. Минувший сезон получился для парков насыщенным и продуктивным», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводит официальный сайт градоначальника.

Так, в парке «Сокольники» летом дополнительно озеленили открывшийся в прошлом году после реконструкции большой розарий. Первые розы появились здесь еще в 1953 году, а открылся розарий в 1957-м, к Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Однако к двухтысячным годам коллекция цветов была утрачена, растения оказались в плачевном состоянии. Позже розарий решили воссоздать.

Во время реконструкции были обновлены цветники, вокруг них отремонтировали дорожки и обновили фонтаны, здесь появились склад и теплица для ухода за цветами, а также комната матери и ребенка. Кроме того, в розарии оборудовали новые беседки, лавочки, перголы, сеть фонарей и ландшафтную подсветку.

Также в « Сокольниках» обновили Фонтанную площадь: теперь центральный фонтан окружает многоуровневый подиум, в его верхней части установлена станция для зарядки гаджетов, а по периметру — декоративная подсветка, которая включается по вечерам.

Парк у Джамгаровского пруда стал новой точкой притяжения поклонников экстремального спорта. Здесь оборудовали скейтпарк, где можно покататься не только на скейтбордах, но и на BMX-велосипедах, трюковых самокатах и роликовых коньках. Площадка расположена недалеко от входа в парк, у пересечения ул. Стартовая и Джамгаровская.

Еще один уникальный объект появился в парке Олимпийской Деревни — новая троллейная трасса над Олимпийскими прудами длиной более 400 м. Трасса находится в центральной части парка, москвичи и гости столицы могут полетать над водой ежедневно с 10:00 до 21:00.

В парке «Ангарские пруды» открылся после капитального ремонта летний кинотеатр со сценой и амфитеатром на 300 мест. Здесь оборудовали гримерные комнаты, аппаратную, установили световое и звуковое оборудование, светодиодный экран. Площадку официально открыли 5 июня.

Кроме того, в сквере по Олонецкому проезду обустроили современную детскую площадку с интерактивным центром с играми на ловкость и скорость реакции, меловой доской, уличным ксилофоном, аркой со звуковыми и световыми эффектами. Площадка находится со стороны ул. Сухонская, недалеко от птичьего уголка.

