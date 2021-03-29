Наталья Сергунина пригласила желающих на образовательный онлайн-марафон «Технограда»
Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ открывает запись на бесплатный марафон по улучшению неспециализированных навыков (soft skills).
«Программа обучения состоит из восьми вебинаров. Каждый из них посвящен отдельным компетенциям: коммуникативным навыкам, технике речи, способам работы с большим объемом информации и другим», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Трансляции будут проходить на интерактивной платформе «Технограда» и стартуют 30 марта в 19:00. Зарегистрироваться для участия в марафоне можно онлайн. Обучение бесплатное, по итогам марафона участники получат сертификаты.
Как отметил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, soft skills помогают успешно решать жизненные задачи и оставаться эффективным и продуктивным специалистом в соответствии с вызовами современных работодателей.
Центр развития карьеры — одно из направлений деятельности комплекса «Техноград», предлагающего новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга. Проект курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, программу для него готовят совместно с работодателями, учитывая актуальные запросы рынка труда.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 088 / сут.
Умерли
97 740+336 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+8 630 / сут.
- Клиенты Сбера пожаловались на сбой сервисов
- ФСБ задержала группировку, продававшую мигрантам поддельные справки для въезда в РФ
- Экс-владелец «Эльдорадо» Келлнер погиб в авиакатастрофе на Аляске
- Эксперт предупредил Украину о больших потерях из-за «Мотор Сич»
- Мадуро предложил венесуэльскую нефть в обмен на вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru