Наталья Сергунина пригласила желающих на образовательный онлайн-марафон «Технограда»

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ открывает запись на бесплатный марафон по улучшению неспециализированных навыков (soft skills).



«Программа обучения состоит из восьми вебинаров. Каждый из них посвящен отдельным компетенциям: коммуникативным навыкам, технике речи, способам работы с большим объемом информации и другим», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Трансляции будут проходить на интерактивной платформе «Технограда» и стартуют 30 марта в 19:00. Зарегистрироваться для участия в марафоне можно онлайн. Обучение бесплатное, по итогам марафона участники получат сертификаты.

Как отметил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, soft skills помогают успешно решать жизненные задачи и оставаться эффективным и продуктивным специалистом в соответствии с вызовами современных работодателей.

Центр развития карьеры — одно из направлений деятельности комплекса «Техноград», предлагающего новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга. Проект курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, программу для него готовят совместно с работодателями, учитывая актуальные запросы рынка труда.