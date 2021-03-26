Наталья Сергунина пригласила московских предпринимателей пройти обучение по президентской программе

Обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров пройдет для предпринимателей Москвы и их сотрудников. Из средств федерального бюджета и правительства Москвы будет оплачено 66% стоимости обучения.

«Кадровый потенциал и подготовка высококлассных специалистов важны для любого города. Участники программы смогут повысить свою квалификацию на базе семи ведущих экономических вузов Москвы, а их работодатели — сократить затраты на обучение и одновременно усилить свои позиции на рынке», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Участникам программы предлагается два варианта обучения. Первый вариант, базовая образовательная программа, предусматривает теоретическую профессиональную переподготовку по ряду направлений, среди которых «Корпоративные финансы», «Управление бизнес-проектами», «Производственный менеджмент».

Кроме того, участникам доступна проектно-ориентированная программа, переподготовка по ней ориентирована на практические навыки и развитие управленческих компетенций. Под руководством преподавателя слушатели разработают и реализуют собственный проект, который должен быть направлен на повышение эффективности работы организации.

В президентской программе подготовки управленческих кадров участвуют Финансовый университет при Правительстве РФ, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Государственный университет управления, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Международный институт менеджмента ЛИНК, а также Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС».

Участникам необходимо подать заявку, пакет документов и мотивационное эссе для конкурсного отбора до 23 апреля, после их ожидает профессиональное интервью и тестирование. Испытания будут проводиться до 21 мая. Подробная информация представлена на официальном сайте мэра Москвы.

