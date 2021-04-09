Наталья Сергунина пригласила молодежь на форум «Карьера vs бизнес»

Общегородская выставка-форум «Карьера vs бизнес», участники которой узнают об особенностях построения карьеры и получат базовые навыки для запуска собственного дела, пройдет 16 и 17 апреля в столичном «Цифровом деловом пространстве».

В программе — два направления: «Практикуй» для желающих работать по найму и «Предпринимай» для планирующих открыть свой бизнес. Участников выставки ждут лекции спикеров и известных предпринимателей, ярмарка вакансий от компаний-партнеров, личные карьерные консультации, профориентационные тестирования.

«Идея форума — показать два возможных и одинаково перспективных варианта для профессионального развития. Экспозиция и вся программа призваны познакомить молодежь с преимуществами и особенностями каждого направления. И конечно, мы расскажем, на какую поддержку от города молодые специалисты могут рассчитывать», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На мероприятии будут доступны специальные зоны, где вместе с HR-экспертами участники смогут улучшить свое резюме.

Организатором форума выступил столичный Комитет общественных связей и молодежной политики. Мероприятие пройдет при поддержке Общественной палаты, Департамента предпринимательства и инновационного развития и Ассоциации студентов и студенческих объединений Москвы. Партнерами форума стали более 50 российских и международных компаний.

По словам председателя городского Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой, форум станет одним из инструментов для самореализации молодежи.

Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, трудоустройство молодых москвичей — один из ключевых вопросов города. Департамент реализует проекты, которые помогают молодежи стать сотрудниками престижных компаний еще на стадии учебы в вузах. Кроме того, власти проводят ряд программ по формированию у студентов предпринимательской инициативы.

Присоединиться к форуму «Карьера vs бизнес» могут все желающие в возрасте до 35 лет. Регистрация доступна в сообществе мероприятия в соцсети «Вконтакте».

