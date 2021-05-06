Наталья Сергунина: 175 московских организаций отмечены международным знаком Safe Travels

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что к всемирной программе в области безопасности путешествий во время пандемии коронавируса Safe Travels могут присоединиться кафе и рестораны, гостиницы, туркомпании, культурные площадки и объекты туристической инфраструктуры, сообщает пресс-служба московского правительства.

По её словам, на данный момент поступило около 200 заявок, а в комплекс проверок входят соблюдение социальной дистанции, мониторинг состояния здоровья сотрудников, дезинфекция, использование средств индивидуальной защиты и т.д. Сергунина отметила, что 175 организаций уже получили международный знак Safe Travels Discover Moscow.

«Это почти 40 туркомпаний, более 90 гостиниц, а ещё музеи, театры, смотровые площадки, рестораны, кафе и другие объекты», - уточнила заммэра.

В частности, специальные знаки получили музей-заповедник «Царицыно», Музей Москвы, Музей М.А. Булгакова, Государственный Дарвиновский музей, Московский государственный музей С.А. Есенина, Политехнический музей, Московский международный дом музыки, Московский театр на Таганке и Московский зоопарк.

Сергунина добавила, что пока отрасль ориентирована преимущественно на внутренний туризм, однако после победы над пандемией знак Safe Travels может стать дополнительным инструментом для привлечения иностранных туристов.



Программа Safe Travels была разработана Всемирным советом по путешествиям и туризму, который определил стандарты безопасности для гостиниц, культурных пространств, аэропортов, конференц-центров, сервисов по аренде недвижимости и автомобилей, туроператоров и т.д.



Для получения специального знака, учреждениям следует подать заявку на сайте safetravelsmsk.russpass.ru и приготовиться к проверке, на которую отводится 10 дней. В случае успеха, организация вносится в систему Safe Travels и информация о ней публикуется в реестре Safe Travels Discover Moscow.

