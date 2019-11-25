Населенные пункты с самым веселым названием определили в России
Поселком с самым веселым названием в России стал Мутный материк в республике Коми. Это поселок общей площадью чуть более 2 квадратных километров и населением в тысячу человек.
Организаторы конкурса из Туту.ру приедут в Мутный Материк, чтобы торжественно вручить администрации населенного пункта памятный кубок и установить знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».
На победу претендовал, в том числе, Хохотуй в Забайкальском крае, Морозилка в Архангельской области, Бухалово на Ярославщине и Мухоудеровка на Белгородчине.
Всего в голосовании приняли 117 тысяч человек.
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