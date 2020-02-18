Начальник спецуправления МЧС в Башкирии арестован по подозрению в мошенничестве

В Башкирии суд арестовал начальника спецуправления МЧС в городе Межгорье по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ОТР.



Мужчина 1979 года рождения обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также в получении взяток. По версии следствия, начальник спецуправления МЧС по республике Башкирия фальсифицировал документы, чтобы получить выплаты якобы на дорогостоящее лечение для своих сотрудников. Как передает канал, сотрудники был абсолютно здоровы. Половину полученной суммы мужчина оставлял себе.

По предварительным данным, полученным СК РФ, за два года преступной деятельности подозреваемый забрал более 4 млн рублей. Статья 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до млн рублей.

