На Южном берегу Крыма устранили аварию на коллекторе
Аварию на коллекторе на Южном берегу Крыма, из-за которой некоторые населенные пункты полуострова остались без водоснабжения, устранили к утру 24 июня. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко.
ЧП произошло накануне. Из-за аварии была прекращена подача воды в пгт Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз, а также частично в Алупку. Кроме того, из-за произошедшего запретили купание в море на пляжах от Ореанды до Фороса, пишет 360.ru.
Позже Павленко сообщила, что аварию на коллекторе оперативно устранили, ночью 24 июня систему наполнили, и абонентов подключили к водоснабжению.
«Сегодня берем анализы морской воды. Об открытии пляжей сообщу дополнительно», — написала мэр в своем Telegram-канале.
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