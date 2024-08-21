На Урале прокуратура проверит сообщения о полете неизвестного самолета над Нижним Тагилом

Уральская транспортная прокуратура проведет проверку сведений о пролете самолета над Нижним Тагилом. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный борт несколько дней кружит над нижнетагильским оборонным предприятием «Уралвагонзавод».

«Прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», – указали в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что принадлежность воздушного судна устанавливается.

В феврале СМИ сообщали о высокой активности разведывательных самолетов НАТО на Калининградском и Белорусском направлениях. Так, вокруг Калининградской области курсировал борт радиотехнической и радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint американских ВВС, напоминает «Свободная пресса».

