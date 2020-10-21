На улице Чапаева в Оренбургской области поставили монумент его убийце

В селе Красном Оренбургской области состоялось торжественное открытие монумента участника Первой мировой и Гражданской войн Тимофея Сладкова. Об этом пишет «Оренбург медиа».

Во время церемонии открытия казаки, которые пришли на мероприятие, подняли гербовый флаг Российской империи.

Сладков известен тем, что во время Гражданской войны 1917-1922 годов уничтожил вместе со своим отрядом штаб 25-й дивизии Красной армии вместе с ее командиром Василием Чапаевым.

Памятник выполнен московским скульптором Александром Ворожбетовым, его открыли на территории храма на улице Чапаева по инициативе представителей казачества.

Оренбургский казак Тимофей Сладков командовал штабом Уральской отдельной армии, воевавшей в составе Белого движения против красных.

