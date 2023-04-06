На юго-западе Москвы откроют консультативно-диагностический центр
На территории городской клинической больницы №64 откроется консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что на сегодняшний день объект готов на 80%. Рабочие занимаются благоустройством территории и ведут отделочные работы. ГКБ №64 находится по адресу улица Вавилова, дом 61.
В центре будут организованы зоны лучевой диагностики, аптека, отделения профилактики, зона функциональной диагностики, эндоскопии, дневной стационар, а также зоны реабилитации и патронажной службы.
Для удобства горожан самые «популярные» кабинеты разместятся на нижних этажах, добавил Загрутдинов. Для пациентов будут созданы зоны ожидания с кондиционерами, телевизорами, диванами и креслами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru