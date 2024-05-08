На юго-востоке Москвы построили дом по реновации

Жилой дом для переселения по программе реновации возвели в Южнопортовом районе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов. По его словам, дом построили на 1-й улице Машиностроения.

«Дом возвели по индивидуальному проекту. Новостройка находится в пяти минутах ходьбы от станции метро «Дубровка». Это двухсекционное здание с подземным паркингом, симметричным дизайном и оригинальной архитектурой. В новостройке 182 квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации, три из которых оборудовали для маломобильных граждан», – рассказал Загрутдинов.



Он также отметил, что помещения на первом этаже дома оставлены под просторный вестибюль с лифтовым холлом, технические помещения, пространство для хранения уборочного инвентаря и зону для почтовых ящиков. Новостройка оснащена системами охраны и видеонаблюдения, а также сигнализацией и управления эвакуацией при пожаре.

На фасадах дома, который облицован кирпичом и клинкерной плиткой, установили металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформили витражным остеклением, а двор нового дома благоустроили и озеленили деревьями и кустарниками. Для жильцов во дворе установили детскую и спортивную площадки, а также обустроили зону отдыха с газонами и цветниками.

