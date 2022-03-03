На северо-западе Москвы восстановят Щукинский парк

В столице начались работы по сохранению и восстановлению Щукинского парка. В данный момент специалисты демонтируют старые покрытия дорожек и делают траншеи для кабелей освещения и видеонаблюдения — их проложат под дорожками.

В рамках работ Щукинский парк объединят с Всехсвятской рощей. Сегодня эти участки разделяют медицинские учреждения. Как рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников, парк и роща станут единым пространством с зонами для отдыха и прогулочными маршрутами.

«Основные транзитные маршруты и историческая планировка парка сохранятся. Большую часть существующего асфальта на дорожках демонтируют, а вместо него сделают водопроницаемые покрытия: терравей, гранитный отсев», — рассказал Мельников.

В ходе работ территории будут объединены единым прогулочным маршрутом, он позволит воспринимать их как единое пространство. На нем появятся места для пеших прогулок и бега, и локально разбавят площадками для отдыха и зонами для занятий спортом.

Для Щукинского парка разработали уникальные малые архитектурные формы — парковые беседки, павильоны, вышки для наблюдения за птицами и белками.

Помимо детских и спортивных площадок планируется обустроить современные и безопасные зоны для более широкого круга посетителей. Так в парке появится площадка для выгула и дрессировки собак, которая поделят на зоны для крупных и мелких пород.

Для поддержания природного облика территории Щукинского парка планируется дополнительно высадить деревья и кустарники. Также разобьют цветники и клумбы с характерными для этой местности растениями.

