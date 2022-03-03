На северо-западе Москвы восстановят Щукинский парк
В столице начались работы по сохранению и восстановлению Щукинского парка. В данный момент специалисты демонтируют старые покрытия дорожек и делают траншеи для кабелей освещения и видеонаблюдения — их проложат под дорожками.
В рамках работ Щукинский парк объединят с Всехсвятской рощей. Сегодня эти участки разделяют медицинские учреждения. Как рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников, парк и роща станут единым пространством с зонами для отдыха и прогулочными маршрутами.
«Основные транзитные маршруты и историческая планировка парка сохранятся. Большую часть существующего асфальта на дорожках демонтируют, а вместо него сделают водопроницаемые покрытия: терравей, гранитный отсев», — рассказал Мельников.
В ходе работ территории будут объединены единым прогулочным маршрутом, он позволит воспринимать их как единое пространство. На нем появятся места для пеших прогулок и бега, и локально разбавят площадками для отдыха и зонами для занятий спортом.
Для Щукинского парка разработали уникальные малые архитектурные формы — парковые беседки, павильоны, вышки для наблюдения за птицами и белками.
Помимо детских и спортивных площадок планируется обустроить современные и безопасные зоны для более широкого круга посетителей. Так в парке появится площадка для выгула и дрессировки собак, которая поделят на зоны для крупных и мелких пород.
Для поддержания природного облика территории Щукинского парка планируется дополнительно высадить деревья и кустарники. Также разобьют цветники и клумбы с характерными для этой местности растениями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- СМИ: Рогозин сократил свою зарплату на 30% из-за санкций
- Бразильский авиапроизводитель Embraer прекратит поставки в Россию
- В России введут комиссию на покупку валюты на бирже
- Венедиктов: Судьбу «Эха Москвы» решит совет директоров радиостанции
- В украинской делегации отказались проводить переговоры с РФ в Беловежской пуще
- Южная Корея продолжит поставки смартфонов и автомобилей в Россию
- Россияне могут получить кредитные каникулы до конца сентября
- Япония заморозит активы ряда российских банков
- В Пентагоне назвали возможные последствия закрытия неба над Украиной
- Законопроект о защите россиян в связи с действиями зарубежных стран внесен в Госдуму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru