На севере Подмосковья начнут ловить медведя-шатуна

Министерство экологии Московской разрешило отлов медведя-шатуна, сообщает «Интерфакс».

Ранее хищника видели в Мытищинском округе у поселения Федоскино и в микрорайоне Луговая. Вероятно, климатические изменения или недобор веса на зиму не дали ему залечь в берлогу. Животное нуждается в помощи, его выловят и перевезут подальше от населенных пунктов.

Бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области, его появление в Мытищинском районе Подмосковья нетипично.



