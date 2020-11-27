На севере Подмосковья начнут ловить медведя-шатуна
27 ноября 202017:20
Министерство экологии Московской разрешило отлов медведя-шатуна, сообщает «Интерфакс».
Ранее хищника видели в Мытищинском округе у поселения Федоскино и в микрорайоне Луговая. Вероятно, климатические изменения или недобор веса на зиму не дали ему залечь в берлогу. Животное нуждается в помощи, его выловят и перевезут подальше от населенных пунктов.
Бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области, его появление в Мытищинском районе Подмосковья нетипично.
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27 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru