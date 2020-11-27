На севере Подмосковья начнут ловить медведя-шатуна

Министерство экологии Московской разрешило отлов медведя-шатуна, сообщает «Интерфакс».

Ранее хищника видели в Мытищинском округе у поселения Федоскино и в микрорайоне Луговая. Вероятно, климатические изменения или недобор веса на зиму не дали ему залечь в берлогу. Животное нуждается в помощи, его выловят и перевезут подальше от населенных пунктов.

Бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области, его появление в Мытищинском районе Подмосковья нетипично.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МедведиПодмосковье
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