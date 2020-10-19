На портале госуслуг Подмосковья появилась карта медицинских вакансий
На портале госуслуг Московской области появилась интерактивная карта вакансий в медучреждениях региона.
Это облегчит поиск друг друга соискателям и работодателям, сейчас на карте 1065 вакансий из 53 муниципалитетов, передает «Радио1».
На карте представлены все бюджетные лечебно-профилактические учреждения, основная масса вакансий представлена в Одинцове, Красногорске, Видном и Люберцах.
Сейчас в Московской области работает свыше 250 медицинских учреждений, в них заняты свыше 110 тысяч медработников.
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