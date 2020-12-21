На портале госуслуг Подмосковья можно оплатить коммунальные услуги

Оплатить коммунальные услуги и узнать о задолженности теперь можно на портале госуслуг Подмосковья.

Также жители смогут передавать текущие показания счётчиков, не выходя из дома.

Сейчас на портале зарегистрировано 6,3 млн пользователей, сообщает «Радио1».

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ФОТО: РИА Новости
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