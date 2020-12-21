На портале госуслуг Подмосковья можно оплатить коммунальные услуги
21 декабря 202018:21
Оплатить коммунальные услуги и узнать о задолженности теперь можно на портале госуслуг Подмосковья.
Также жители смогут передавать текущие показания счётчиков, не выходя из дома.
Сейчас на портале зарегистрировано 6,3 млн пользователей, сообщает «Радио1».
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21 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru