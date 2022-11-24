На подстанции скорой помощи в Щербинке завершаются отделочные работы

Строительство нового здания подстанции скорой помощи в Щербинке на пересечении улицы Маршала Савицкого и проектируемого проезда № 728 почти завершено. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, сейчас на объекте идут чистовые отделочные работы, специалисты активно занимаются благоустройством территории.

«Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году», - уточнил глава департамента.

Фасад здания подстанции будет вентилируемым с применением металлических кассет различной окраски. Центральную часть здания остеклят, что позволит объединить левую и правую части в единое целое.

В одноэтажной части разместится автостоянка на 20 автомашин скорой медицинской помощи с отделением для мойки автомобилей.

