На подстанции скорой помощи в Щербинке завершаются отделочные работы
Строительство нового здания подстанции скорой помощи в Щербинке на пересечении улицы Маршала Савицкого и проектируемого проезда № 728 почти завершено. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, сейчас на объекте идут чистовые отделочные работы, специалисты активно занимаются благоустройством территории.
«Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году», - уточнил глава департамента.
Фасад здания подстанции будет вентилируемым с применением металлических кассет различной окраски. Центральную часть здания остеклят, что позволит объединить левую и правую части в единое целое.
В одноэтажной части разместится автостоянка на 20 автомашин скорой медицинской помощи с отделением для мойки автомобилей.
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