На Кубани 13 школьников госпитализированы с отравлением
Среди учащихся школы №11 в селе Белая Глина Краснодарского края зафиксирована вспышка кишечной инфекции, дети госпитализированы с острым гастроэнтеритом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
Роспотребнадзор проводит проверку по данному инциденту. В центральную районную больницу направлены 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет, их состояние врачи оценили как удовлетворительное. Причина болезни неизвестна
Школу временно закрыли, специалисты взяли для анализа смывы воды и пробы питания. В прокуратуре отметили, что санобработку здания провели "силами школы".
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