На Кубани 13 школьников госпитализированы с отравлением

Среди учащихся школы №11 в селе Белая Глина Краснодарского края зафиксирована вспышка кишечной инфекции, дети госпитализированы с острым гастроэнтеритом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Роспотребнадзор проводит проверку по данному инциденту. В центральную районную больницу направлены 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет, их состояние врачи оценили как удовлетворительное. Причина болезни неизвестна

Школу временно закрыли, специалисты взяли для анализа смывы воды и пробы питания. В прокуратуре отметили, что санобработку здания провели "силами школы".

