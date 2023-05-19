Хуснуллин: Движение грузовиков по Крымскому мосту запускать не будут в целях безопасности

По его словам, ранее этот вопрос рассматривался, однако теперь решено этого не делать. Хуснуллин сослался на «попытки провокаций и воздействия на Крымский мост». Он напомнил о сухопутном коридоре — через новые регионы и работу паромной переправы.

Движение по Крымскому мосту было восстановлено после приостановки 6 мая.

