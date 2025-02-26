На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Камчатке. Об этом заявили в региональном управлении МЧС.

«Землетрясение произошло в точке с координатами 62.26° северной широты, 171.42° восточной долготы, на глубине 17 км», - указали в ведомстве.

Эпицентр подземных толчков находился в Олюторском районе, в 140 километрах к северо-востоку от села Ачайваям.

Землетрясение не ощущалось в населенных пунктах. Обращений от граждан в связи с сейсмособытием не поступало.

Ранее подземные толчки магнитудой 6,1 зафиксировали у побережья Индонезии, пишет «Свободная пресса».

