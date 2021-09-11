На Камчатке несколько микрорайонов остались без электричества из-за сбоя на ТЭЦ

Электроснабжение в нескольких микрорайонах Петропавловска-Камчатского прекращено из-за сбоя оборудования на ТЭЦ-2, специалисты устраняют неполадки. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Камчатскэнерго».

По данным компании, дефицит мощности в размере 60 мегаватт возник из-за сбоя оборудования ТЭЦ в субботу в 09:00 по местному времени (00:00 мск).

«На каскаде Толмачевских станций и на камчатских ТЭЦ вводится дополнительное оборудование для ликвидации дефицита мощности. Электроэнергия в Петропавловске-Камчатском будет постепенно восстанавливаться», — цитирует сообщение ТАСС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЭлектричествоКамчаткаПетропавловск-камчатский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры