На девяти ярмарках в Москве выявили нарушения санитарных мер
На девяти из 56 проверенных Роспотребнадзором ярмарок выходного дня в столице обнаружены нарушения антикоронавирусных мер. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.
Ярмарки, в которых нарушались меры, расположены в Юго-Восточном, Южном, Западном, Центральном округах и на территории Новой Москвы.
Основным нарушением, выявленным ведомством, стало неиспользование масок и перчаток покупателями и отсутствие контроля за этим со стороны продавцов. На четырех рынках продавцы сами не использовали средства индивидуальной защиты, а на трех ярмарках не соблюдалась социальная дистанция.
Кроме того, часть ярмарок не контролировала частоту уборки и дезинфекции помещений и поверхностей. Нарушителям грозят штрафы в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru