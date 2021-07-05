На девяти ярмарках в Москве выявили нарушения санитарных мер

На девяти из 56 проверенных Роспотребнадзором ярмарок выходного дня в столице обнаружены нарушения антикоронавирусных мер. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.

Ярмарки, в которых нарушались меры, расположены в Юго-Восточном, Южном, Западном, Центральном округах и на территории Новой Москвы.

Основным нарушением, выявленным ведомством, стало неиспользование масок и перчаток покупателями и отсутствие контроля за этим со стороны продавцов. На четырех рынках продавцы сами не использовали средства индивидуальной защиты, а на трех ярмарках не соблюдалась социальная дистанция.

Кроме того, часть ярмарок не контролировала частоту уборки и дезинфекции помещений и поверхностей. Нарушителям грозят штрафы в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

