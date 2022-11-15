На Чукотке расторгли соглашение с Всемирным фондом дикой природы
Правительство Чукотки расторгло соглашение с Всемирным фондом дикой природы в одностороннем порядке. Об этом сообщает РБК. За решение расторгнуть договор с организацией спикер чукотской думы Валентина Рудченко выразила благодарность губернатору региона Роману Копину. По ее мнению, фонд под видом работы по защите природы стремится создать особо охраняемые природные территории, что «приводит к отторжению земель от государства под видом блага для животного мира».
«Учитывая, что данная организация финансируется врагами России, несложно предположить, в чьих интересах она ведет свою работу», — заявила Рудченко.
Вопрос об «угрозе национальной безопасности России» со стороны фонда в парламенте региона обсуждался еще в марте. Тогда недовольство властей вызвала инициатива экологов о создании 12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья России, в том числе и береговой линии Чукотского автономного округа. Тогда Рудченко заявляла, что «создание такой зоны повлияет на обороноспособность нашей страны и ее экономическую безопасность».
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Всемирный фонд дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF) - крупнейшая международная неправительственная организация, занимающаяся разработкой и реализацией проектов по охране редких и исчезающих видов животных, природных экосистем, устойчивому развитию, природоохранному законодательству, а также природоохранному просвещению и образованию. Миссия фонда - в предотвращении нарастающей деградации естественной среды планеты и достижении гармонии человека и природы.
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