На Чукотке отключился один из реакторов плавучей АЭС
Реактор правого борта энергоблока плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» на Чукотке отключился из-за срабатывания защитной автоматики. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ПАТЭС.
Инцидент произошел 22 октября в 14:07 мск.
«Реактор правого борта (РУ-1)... отключился от электроэнергетической системы Чаун-Билибинского энергоузла... Реактор левого борта (РУ-2) продолжает работать штатно», — указали на ПАТЭС.
По данным специалистов, отключение соответствовало проектным алгоритмам. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблока нет, его системы и оборудование не повреждена. Радиационная обстановка в районе базирования станции в норме.
Ранее на Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер сооснователь театра «Колесо» народный артист РФ Евгений Князев
- СМИ: Индия предупредила Шри-Ланку о возможных терактах в отношении туристов
- Россиянка Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Токио
- Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР
- В центре Москвы две машины врезались в ресторан в результате ДТП
- СМИ: Транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей «Аэрофлота»
- На «Госуслугах» запустят бета-версию ИИ-помощника
- Россия нарастила импорт лекарств из Южной Кореи до максимума с февраля 2023 года
- Леус сообщил о мощной вспышке на Солнце интенсивностью Х3,3
- СМИ: Роскомнадзор предложил ограничить сбор персональных данных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru