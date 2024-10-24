На Чукотке отключился один из реакторов плавучей АЭС

Реактор правого борта энергоблока плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» на Чукотке отключился из-за срабатывания защитной автоматики. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ПАТЭС.

Инцидент произошел 22 октября в 14:07 мск.

«Реактор правого борта (РУ-1)... отключился от электроэнергетической системы Чаун-Билибинского энергоузла... Реактор левого борта (РУ-2) продолжает работать штатно», — указали на ПАТЭС.

По данным специалистов, отключение соответствовало проектным алгоритмам. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблока нет, его системы и оборудование не повреждена. Радиационная обстановка в районе базирования станции в норме.

Ранее на Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения, напоминает РЕН ТВ.

